Alles normal? Die erstaunlich spannende Welt der Normen

Gähnen Sie jetzt nicht! Normen und Standards sind spannender, als Sie glauben. Denn es geht auch um Macht.

Zunächst eine Warnung. Die folgende Geschichte kann Ihre Wachheit gefährden. Erwiesenermaßen bergen die Worte Norm und Standard eine akute Ermüdungsgefahr in sich. Doch seien Sie versichert: Was knochentrocken und supertechnisch klingt, hat es bei näherer Betrachtung in sich. Wir alle haben täglich damit zu tun, wenn auch kaum je bewusst.

Nicht weniger als 23.500 Standards prägen unseren Alltag und sorgen für Sicherheit und Verlässlichkeit. Sie stellen etwa sicher, dass sich Babys nicht mit dem Schnullerketterl strangulieren können. Aber ...