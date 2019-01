Almdudler sucht sich neue Spezi

Dem US-Riesen Coca-Cola, hinter dem man in Österreich Nummer 2 ist, kündigte Almdudler die Partnerschaft auf. Wie man es allein schafft und warum man die Marke Spezi gekauft hat.

Eigenwillige Wege hat der Wiener Kräuterkracherl-Hersteller Almdudler schon öfter eingeschlagen. Mit Jahresbeginn entschied man sich für einen weiteren: Dem mächtigen Coca-Cola-Konzern hat man die Partnerschaft aufgekündigt und will künftig eigenständig agieren. Als Almdudler-Lizenznehmer hat Coca-Cola die Kräuterlimonade nicht nur für die Gastronomie abgefüllt sondern sie dort auch gemeinsam mit seinen eigenen Marken vertrieben. Getrennt habe man sich in aller Freundschaft, betont Almdudler-Geschäftsführer Gerhard Schilling. "Aber bevor wir weiter das fünfte Rad am Cola-Wagen sind, wollen wir es selbst machen."