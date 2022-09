Als die Ölpreise die Welt in Atem hielten

Weil die Inflationsraten bald zweistellig sein könnten, geht die Sorge vor einem massiven Anstieg der Zinsen um. Wie groß ist die Gefahr?

Zwingt die Energiekrise die Notenbanken, die Zinsen stärker anzuheben, als bisher erwartet wird? In den USA mehren sich die Befürchtungen - immer öfter werden Parallelen zur Energiekrise der 1970er-Jahre gezogen. Als Folge einer jahrelangen Phase hoher Staatsausgaben und einer expansiven Geldpolitik und als Reaktion auf zwei Ölpreisschocks sah sich der damalige Chef der US-Notenbank, Paul Volcker, zum Ende des Jahrzehnts letztlich genötigt, die Leitzinsen in der Spitze auf 20 Prozent hochzuschrauben. In Europa verlief die Krise etwas glimpflicher, vor allem ...