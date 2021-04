Alte Drahtesel sind der Renner

Früher Objekt der Begierde von Sammlern und Fahrradfreaks, erfreuen sich gebrauchte Räder aus den 1970er- bis 1990er-Jahren steigender Beliebtheit. In der Nische gehe es um Qualität, Ästhetik und um Antiwegwerfkultur.

36 Rennräder hängen an der Decke. Gut 60 weitere, viele darunter italienische Klassiker aus den 1970er- und 80er-Jahren mit der berühmten Campagnolo-Schaltung, aber auch schöne Exemplare von Puch oder KTM stehen dicht an dicht im kleinen Radgeschäft Veloversum in einer Seitengasse der Mariahilfer Straße in Wien. Die beiden Betreiber, Jakob Fried und Samuel Kermann, sind nicht die Einzigen, die dem wachsenden Trend zur Wiederbelebung alter Fahrräder und speziell Rennräder folgen. In Wien, Linz und auch in Salzburg kamen in den ...