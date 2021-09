Alter wirkt stärker als Pandemie

Österreich hat wie andere Staaten öffentliche Mittel in davor nicht gekanntem Ausmaß in die Bekämpfung der Coronapandemie gesteckt. Dennoch ist die Wirtschaftsleistung im Vorjahr um 6,7 Prozent eingebrochen, ein Rückgang in historischem Ausmaß, wie die Statistik Austria am Dienstag bekannt gab. Im Gefolge der Finanzkrise war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2009 "nur" um 3,8 Prozent zurückgegangen.

