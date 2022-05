Vor 20 Jahren, am 1. Jänner 2002, wurde das Euro-Bargeld in zwölf Mitgliedsländern eingeführt. Inzwischen ist der Euro die Währung für mehr als 340 Millionen Menschen in 19 Ländern Europas.

Wir wollen Ihre Fragen zum Euro mit Ihnen diskutieren - bei einem Gespräch, das SN-Chefredakteur Manfred Perterer mit dem Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, führen wird. Beginn: Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr