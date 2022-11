Am 8. Dezember bleiben heuer viele Geschäfte geschlossen

Warum neben Billa auch Hofer, Lidl und dm zusperren und sich Spar einschränkt.

Kein Einkaufstag ist derart umstritten, doch trotz heftiger Proteste von Kirche und Gewerkschaft sperrten in den vergangenen Jahren immer mehr Händler auch in der Lebensmittelbranche am 8. Dezember ihre Geschäfte auf. Am heurigen Marienfeiertag scheint alles anders: Der Diskonter Hofer teilte bereits in der Vorwoche mit, anders als in den Jahren zuvor seine Filialen geschlossen zu halten. Auch Lidl wird aufs erlaubte Aufsperren verzichten. Mittwoch folgten die Drogeriekette dm und Betten Reiter. Neben "Wertschätzung für Mitarbeiter" wird einhellig die Energiekrise ...