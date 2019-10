Kann man mit Produkten für Verhütung und Menstruation die Welt bewegen? Beim Start-up Einhorn glaubt man fest daran.

Als Mitbegründer von Einhorn verkauft Philip Siefer nicht nur Kondome in Chipssackerln und Tampons in Milchpackerln. Das 2015 gegründete Start-up aus Berlin verfolgt eine Mission, die lautet: "Unfuck the world". Dahinter steckt die Idee, Wirtschaft und Arbeitswelt neu zu denken ...