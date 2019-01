Am liebsten abtauchen auf den Malediven

Traum und Realität klaffen weit auseinander. Aber die Lust am Reisen ist ungebrochen.

Möglichst weit weg - so kann man die Reisewünsche von Frau und Herrn Österreicher zusammenfassen. Wenn sie könnten, wie sie wollten - also ohne finanzielle und zeitliche Einschränkungen -, wären die beliebtesten Reiseziele die Malediven, die USA, Australien und Neuseeland (in dieser Reihenfolge). Erst danach kämen die Weltreise und Ziele wie Kanada, Hawaii, Karibik und die Seychellen. Auf Rang 10 der Traumurlaubsziele findet sich die erste europäische Destination: Island.