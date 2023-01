AMA-Gütesiegel wird nun viel genauer kontrolliert

Zahl der Kontrollen soll deutlich angehoben und auch mit Fotos aus Ställen dokumentiert werden.

Das Aufsehen, für das jüngst Zustände in drei steirischen Hühnerställen gesorgt haben, und die daran anschließende Diskussion über das AMA-Gütesiegel scheinen dem AMA-Marketing durch Mark und Bein gegangen zu sein. Noch heuer will man die Zahl der Kontrollen bei den Produzenten von 15.000 auf 25.000 pro Jahr steigern. Auch die unangekündigten Audits will man deutlich öfter durchführen. Zudem will man in Zukunft für transparente Information sorgen, indem nicht nur Zahlen genannt, sondern sowohl positive als auch negative ...