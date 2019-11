Amazon baut zweites Verteilzentrum in Österreich

Amazon will seine Präsenz in Österreich kräftig ausweiten. Der Onlinehändler errichtet dafür ein zweites Verteilzentrum in Wien-Liesing, um die steigende Nachfrage decken zu können, berichtet die "Presse". Erst im Februar hatte Amazon in Großebersdorf im Bezirk Mistelbach am S1-Knoten Eibesbrunn nahe dem Industriegebiet Seyring ein erstes eigenes Verteilzentrum eröffnet, nun folgt das zweite.

Im Weihnachtsgeschäft landen täglich mehr als hunderttausend Amazon-Pakete in Österreichs Haushalten. Vor gut einem Jahr hat Amazon damit begonnen, sie - statt über Post & Co - selbst auszuliefern. Seit Februar 2019 werden jeden Tag 25.000 bis 35.000 Pakete direkt von Amazon-Partnern in Wien und Umgebung zugestellt.

"Wir brauchen einen neuen Standort, um auch andere Stadtteile schneller beliefern zu können", wird Nadiya Lubnina von Amazon zitiert. Der Mitarbeiterstand soll dem Bericht zufolge von 150 auf 270 beinahe verdoppelt werden. Die Pakete kommen aus den großen europäischen Amazon-Logistikzentren in Deutschland, Tschechien und Polen nach Wien, werden im 7.900 m2 großen neuen Standort sortiert und an die regionalen Lieferanten übergeben. Eine Lieferung am Tag der Bestellung, wie es Amazon in anderen Ländern anbietet, ist damit in Österreich noch nicht möglich. Aber der Prozentsatz der Pakete, die am Folgetag bei den Kunden ankommen, soll kräftig steigen.

Die österreichische Post bekommt die neue Konkurrenz im Paketgeschäft zu spüren: Im Dezember 2018 lieferte sie nur 115.000 Pakete am Tag aus, ein Jahr zuvor noch 122.000. DHL ergriff im Frühjahr die Flucht vor dem US-Riesen und gab ihr Privatkundengeschäft in Österreich an die Post ab.

Quelle: APA