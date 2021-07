Amazon-Chef in Österreich: "Wir sind nicht schlauer, wir sind schneller"

Amazon-Österreich-Chef Ralf Kleber über den Onlineriesen als Feindbild, Zustellung per Drohne und Alternativen zum Flug ins All. Der Manager war beim Wirtschaftsforum Salzburg Summit zu Gast.

Ralf Kleber leitet seit 20 Jahren die Geschicke von Amazon in Deutschland und Österreich. Der Manager war beim Wirtschaftsforum Salzburg Summit zu Gast.

Amazon wird geliebt und verteufelt. Für die einen ist das Unternehmen der Totengräber des stationären Handels. Die anderen bestellen fleißig. Wie geht es Ihnen damit? Ralf Kleber: Es ist normal, dass nicht jeder in Veränderung Fortschritt sieht. Aber keiner von uns glaubt an eine Welt, in der nur online gekauft wird. Das wäre auch nicht ...