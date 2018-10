Amazon nahm Verteilzentrum in Niederösterreich in Betrieb

Der Internet-Riese Amazon hat das Verteilzentrum in Großebersdorf in Niederösterreich, über das lange spekuliert wurde, in Betrieb genommen. Seit Freitag werden in einer Halle nahe des Autobahnknotens Eibesbrunn auf rund 9.800 Quadratmetern Pakete zur Auslieferung an Kunden vorbereitet, teilte der Online-Händler am Montag auf APA-Anfrage mit. Mehr als 100 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

SN/APA (dpa)/Henning Kaiser Verteilzentrum erhält Pakete aus anderen Logistikzentren