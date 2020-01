Maischevergorenes, Amphorenwein oder Naturals: Kaum ein Weinthema erhitzte die Gemüter in den vergangenen Jahren so. Was steckt dahinter?

Eine Weinverkostungsrunde: Fachleute und interessierte Laien sitzen beisammen. Es wird heftig diskutiert. "Der Wein ist fehlerhaft", so tönt es von der einen Seite des Tisches. "Ich finde, er hat einen unglaublichen Tiefgang. Das ist doch superspannend", wirft ein zweiter Verkoster ...