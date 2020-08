AMS-Betriebsrat macht Druck für mehr Personal

Der Betriebsrat des Arbeitsmarktservice (AMS) macht der Politik Druck für mehr Personal und hat am Freitag in einem Schreiben an die Belegschaft zu einer Urabstimmung über Kampfmaßnahmen - bis hin zum Streik - aufgerufen, wie die Tageszeitung "Kurier" am Freitag online berichtete. Gefordert werden mindestens 652 Vollzeitstellen mehr.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Mehr Arbeitslose - mehr Arbeit für das AMS