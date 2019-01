AMS-Chef Johannes Kopf erklärt, was das gekürzte AMS-Budget bedeutet und warum er nicht hinter dicken Glasscheiben sitzen will.

Das AMS Bischofshofen wurde um 1,5 Mill. Euro umgebaut. Zur Wiedereröffnung am Donnerstag reiste AMS-Vorstand Johannes Kopf per Zug aus Wien an. Die SN sprachen mit ihm über Jobs für Flüchtlinge, Aggression in AMS-Kursen und warum für ihn die Vier-Tage-Woche kein Modell für alle ist.