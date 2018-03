AMS hielte "Kahlschlag" im Integrationsjahr für falsch

Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, hielte einen "Kahlschlag" bei den Mitteln für das Integrationsjahr für falsch. Es sei nicht nur eine soziale Frage, sondern auch eine ökonomische, diese Leute zu integrieren. Sie blieben sonst weiter im Sozialsystem in der Mindestsicherung, sagte Kopf im "Ö1"-Mittagsjournal.

Die schwarz-blaue Regierung plant massive Einschnitte beim AMS-Budget in Höhe von etwa 600 Mio. Euro, die vor allem für die Aktion 20.000 fehlen werden. Geplant ist auch eine Halbierung der Mittel für das Integrationsjahr von 100 auf 50 Mio. Euro. Das Problem dabei: Tatsächlich wurden bis Mitte Februar auf Basis der damals noch großzügigeren Budgetplanung schon 60 Mio. Euro an Förderungen zugesagt. Die fehlenden Millionen müssten also aus dem restlichen AMS-Budget abgezweigt werden.

Die Kürzungs-Ankündigung hat eine Welle der Entrüstung seitens der Opposition, Gewerkschaften und Arbeiterkammer hervorgerufen. "Wo wir wirklich sparen werden, wird man sehen, wenn der Verwaltungsrat Ende März über das neue Förderbudget entscheidet", so Kopf .

Wie sich der Familienbonus auf die Beschäftigungsquote von Frauen auswirkt, kann Kopf noch nicht beurteilen, das müsse er sich erst im Detail anschauen, sagte der AMS-Chef. Es hänge aber nicht nur von einer singulären Maßnahme ab. Seitens des AMS werde es jedenfalls sehr begrüßt, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen ausgebaut werden sollen. Das alles seien Themen, die wichtig seien bei der Frage, wann ein Wiedereinstieg nach einer Karenz passiere. "Wir raten Frauen zu einem raschen Einstieg mit möglichst vielen Stunden", so Kopf.

