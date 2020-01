AMS-Kopf setzt auf Anreize bei Job-Vermittlung

In der Debatte um die von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geforderte Vermittlung von asylberechtigten Arbeitslosen in Wien auf freie Jobs in Westösterreich hat nun AMS-Vorstand Johannes Kopf Stellung genommen. Die Verpflichtung, einen freien Job in einem anderen Bundesland anzunehmen, gebe es schon jetzt. Er sei hier wie der Kanzler für konsequenten Vollzug. Statt auf Zwang setze er aber auf Anreize.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Kurz für Zwang, Kopf (r.) für Anreize