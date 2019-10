AMS-Kopf: Steuerliche Anreize für Teilzeit sind viel zu hoch

Der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, kritisiert im Interview mit der Online-Ausgabe der Tageszeitung "Die Presse", dass in Österreich die steuerlichen Anreize für Teilzeit zu hoch seien. Würden alle Frauen in Teilzeitarbeit nur drei Stunden mehr arbeiten, wäre ein großer Teil des Fachkräftemangels behoben. Außerdem müsse man mehr in Kindergärten und Volksschulen investieren.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Johannes Kopf will Frauen dazu bewegen, mehr zu arbeiten