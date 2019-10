ams scheiterte bei Übernahme von Osram

Der steirische Sensor- und Chiphersteller ams ist mit seinem Versuch, den deutschen Leuchtenherstellers Osram zu übernehmen, gescheitert. Die Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent sei nicht erreicht worden, teilte ams am Freitagabend mit. ams hatte sich dieses Ziel selbst gesetzt.

Tatsächlich nahmen nur 51,6 Prozent die Offerte an, die am Dienstag ausgelaufen war, oder verkauften ihre Aktien direkt an ams.

ams ist allerdings mit 19,99 Prozent inzwischen größter Aktionär von Osram und gibt den Plan einer Übernahme noch nicht auf. "Mit der Unterstützung der AMS-Aktionäre prüft AMS strategische Optionen, um die Akquisition von Osram, die ein stärkeres kombiniertes Unternehmen schafft, auf Basis seiner Aktionärsposition weiter zu verfolgen", hieß es in der Mitteilung.

Quelle: Apa/Ag