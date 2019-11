ams-Zugeständnisse für Beschäftigte bei Osram in Deutschland

Im Übernahmekampf um Osram geht die steirische ams, mittlerweile Großaktionär, auf den deutschen Lichttechnikkonzern zu. In seinem erneuten Übernahmeangebot an die Osram-Aktionäre stellt der österreichische Chiphersteller dem Management und den Beschäftigten erweiterte Zugeständnisse in Aussicht.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE ams lässt nicht locker beim deutschen Leuchtenhersteller