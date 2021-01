An den Börsen ist Trump schon Geschichte

Die Ausschreitungen von randalierenden Trump-Anhängern finden an den Börsen keinen Niederschlag. Die Investoren haben sich schon darauf eingestellt, dass Joe Biden Präsident und eine andere Wirtschaftspolitik machen wird.

An jenem historischen Tag, an dem ein vom amtierenden US-Präsidenten Donald Trump aufgehetzter Mob gewaltsam ins Kapitol in Washington eindrang, schloss der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse mit einem Rekordstand. In Europa zeigte sich am Tag danach das gleiche Bild, der deutsche Aktienindex DAX setzte seinen Rekordlauf fort, auch an der Wiener Börse stiegen die Kurse. Warum bringt ein Angriff auf das Herz der US-Demokratie die Investoren nicht aus der Ruhe?

Steve Sosnick, Analyst beim US-Börsenmakler Interactive ...