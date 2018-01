An den Märkten wird es turbulenter

Ein historisch ruhiges Anlagejahr ist vorbei. Heuer könnte es wieder spannender werden. Bankexperten geben Anregungen für Anleger.

Historisch betrachtet ist es außergewöhnlich, dass es in den großen Wirtschaftsräumen Europa, USA und Japan parallel eine so starke Aufschwungphase wie derzeit gibt. Hierin sind sich die Experten und Analysten der drei auf Vermögensverwaltung spezialisierten Banken UBS, Schoellerbank und Zürcher Kantonalbank einig. Hinsichtlich der Frage, was dies für Anleger bedeutet, haben sie allerdings unterschiedliche Sichtweisen.