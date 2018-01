Anleger meldeten im Fall "Wienwert" bisher 7,6 Mio. Schaden

An der Sammelaktion des Vereins Cobin Claims im Fall "Wienwert" haben sich nach der Ankündigung der Insolvenz der WW Holding AG in den ersten Tagen bisher mehr als 180 betroffene Anleger beteiligt, die einen Verlust ihrer Anleihe-Investitionen befürchten. Es gehe bei diesen Anlegern um einen investierten Betrag von 7,6 Mio. Euro, berichtete Cobin Claims am Montag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER 180 Anleger meldeten sich bisher