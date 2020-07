Anschober appelliert an Tourismusbetriebe zu testen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat an die Tourismusbetriebe appelliert, das kostenlose Coronatest-Angebot für Mitarbeiter anzunehmen. "Ich würde dringend jedem Betrieb raten, das Angebot anzunehmen zur Gratis-Testung", sagte Anschober bei einer Pressekonferenz am Freitag. Dabei zeigte er Verständnis für die Sorgen der Betriebe, was passiert, wenn jemand positiv getestet wird.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Gratis-Tests sollen Ansporn sein