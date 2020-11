Anzeigen im Handel: Wer darf was verkaufen?

Kinderbob, Autorennbahn oder Unterwäsche: Während Sporthandel, Spielzeuggeschäfte und Modeketten geschlossen sind, machen Diskonter und Supermärkte Werbung mit Non-Food-Artikeln. Manchem Fachhändler reißt der Geduldsfaden.

"Es gibt erste Anzeigen gegen Diskonter und Supermarktketten", sagt Rainer Trefelik, Handelsobmann in der Wirtschaftskammer. "Ein juristischer Kleinkrieg Unternehmer gegen Unternehmer ist aber das Letzte, was wir jetzt brauchen können." Fest steht, in der Verordnung des Gesundheitsministeriums ist es Supermärkten und Drogerieketten in der Zeit des Lockdowns verboten, Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte zu verkaufen. Und das Ministerium pochte auch Mittwoch auf die Einhaltung der Regel. Andernfalls drohe eine Geldstrafe von bis zu 3600 Euro. Zuständig für Kontrollen sei die Gesundheitsbehörde, ...