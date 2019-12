Apple Pay gibt es demnächst bei fast allen großen Banken. Der kalifornische Konzern verleiht dem mobilen Bezahlen generell einen Schub. Europäische Anbieter gehen eigene Wege.

Bargeld oder Karte? Das waren lange die gängigen Optionen an der Kassa. Heute ist die Liste länger: Das Handy ist zum Geldtaschen-Ersatz geworden. Der Kunde hat dabei eine immer größere Auswahl an Bezahl-Apps. "Mobiles Bezahlen" ist die am schnellsten wachsende ...