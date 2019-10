Arbeit steht und fällt mit der Konjunktur

Noch sinkt die Arbeitslosigkeit, aber die Trendwende zeichnet sich ab. 2020 wird es wieder mehr Arbeitslose geben. Vorarlberg macht schon einmal den Anfang.

Noch ist der Trend intakt, aber er verliert an Dynamik. Seit Frühling 2017 ist die Zahl der Arbeitslosen in Österreich konstant gesunken - nachdem sie davor gut fünf Jahre lang stetig gestiegen war. Vor zweieinhalb Jahren verhieß "Trendwende" den Wechsel von steigenden zu endlich sinkenden Arbeitslosenzahlen. Jetzt ist es genau umgekehrt. Wieder zeichnet sich eine Umkehr ab, diesmal in Richtung mehr Arbeitssuchende.

Voraussichtlich nächstes Jahr wird es so weit sein, sind sich Wirtschaftsforscher einig. Schon jetzt zeige sich, dass die Abnahme der Arbeitslosenzahlen von Monat zu Monat geringer ausfalle, sagt Helmut Hofer, Experte vom Institut für Höhere Studien (IHS). "Die abnehmende Dynamik läuft parallel zur Abschwächung der Konjunktur." Dieser Trend werde sich fortsetzen und demnächst auslaufen. "Es ist zu befürchten, dass die Entwicklung bald umschlägt", sagt der IHS-Ökonom. Im Winter sei die Entwicklung stark vom Wetter abhängig.

Noch suchen viele Unternehmen intensiv Personal

Noch aber sinken die Arbeitslosenzahlen. Im September waren in Österreich insgesamt 334.464 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos vorgemerkt oder nahmen an AMS-Schulungen teil. Das bedeutet im Jahresabstand einen Rückgang um drei Prozent oder 10.457 Personen, wie aktuelle Zahlen zeigen, die das Sozialministerium am Dienstag veröffentlichte.

SN/apa Alle Bundesländer verzeichnen weniger Arbeitslose, nur Vorarlberg tanzt aus der Reihe.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition lag im September bei 6,7 Prozent, das sind um 0,2 Prozentpunkte weniger als im September 2018. Auch wenn sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit laufend verlangsame, "kann von einer negativen Trendwende noch keineswegs gesprochen werden", unterstreicht AMS-Vorstand Johannes Kopf. Noch suchten viele Unternehmen intensiv Personal, das zeigen 82.440 offene Stellen - ein Plus von 2866 Stellen oder 3,6 Prozent.

Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Männern höher als bei Frauen

Beim AMS waren per Ende September 272.098 Personen als arbeitslos vorgemerkt, das waren um 2,8 Prozent oder 7801 Personen weniger als im September des Vorjahres. Die Zahl der Arbeitssuchenden, die an AMS-Schulungen teilnahmen, ging in diesem Zeitraum um 4,1 Prozent oder 2656 Personen auf 62.366 zurück. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Männern fiel stärker aus (-3,6 Prozent) als jener bei Frauen (-2,4 Prozent).

Besonders kräftig fiel der Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit aus, im September waren österreichweit 54.839 Jugendliche (unter 25 Jahre) ohne Job oder in Schulungen, das sind um 7,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Rückläufig war die Zahl der Arbeitslosen mit minus 4,5 Prozent auch im Haupterwerbsalter (25 bis 49 Jahre), während es bei den über 50-Jährigen eine Zunahme um 2,6 Prozent gab.

Firmen investieren lieber in Jüngere

Diese Entwicklung begründet Helmut Mahringer vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) auch damit, dass Jüngere von den Jahren des Aufschwungs stärker profitiert hätten als Ältere. Bei diesen seien daher präventive Maßnahmen wichtig. Ältere seien sehr oft stabil beschäftigt. "Aber wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, tun sie sich viel schwerer, einen neuen zu finden, als Jüngere."

SN/wifo Helmut Mahringer, Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo).

Zudem sei die "Verwertungsperiode für Investitionen" kürzer - Unternehmen investieren lieber in die Ausbildung jüngerer Mitarbeiter, von denen sie dann länger profitieren können.

Generell steige die Bedeutung der Generation 50+ am Arbeitsmarkt, schon aus demografischen Gründen, weil die Gruppe immer größer wird. Der Wifo-Experte begrüßt die Aufstockung der Mittel für ältere Arbeitslose um 50 Millionen Euro.

Gegen den insgesamt rückläufigen Trend zugelegt haben im September auch die Arbeitslosenzahlen bei Menschen mit Behinderungen oder sonstigen gesundheitlichen Einschränkungen.

Weniger Arbeitslose in Bau und Hotellerie

Nach Branchen fiel die Entwicklung uneinheitlich aus. Mehr Arbeitslose gab es in der Warenherstellung (+0,2 Prozent) sowie bei Verkehr/Lagerei (+2,8 Prozent). Die übrigen Bereiche sahen Rückgänge, vor allem Gesundheit/Sozialwesen (-3,5 Prozent), Beherbergung/Gastronomie (-3,2 Prozent), Bau (-2,7 Prozent) sowie der Handel mit einem Rückgang von 1,9 Prozent.



Bildung spielt eine Rolle, aber anders als erwartet. Am stärksten sank die Arbeitslosigkeit bei Personen mit mittlerer und maximal Pflichtschulausbildung (-4,9/-3,6 Prozent), bei Akademikern nahm sie sogar geringfügig zu (+0,4 Prozent).



In Salzburg gibt es den stärksten Rückgang (-7,6 Prozent) vor Tirol (-5,2) und Wien (-3,8). Vorarlberg legte gegen den Trend zu.