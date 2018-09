Vier Salzburger arbeiten auch einmal mehr. Ein Oberösterreicher verkürzt die Arbeitszeit. Bei beiden geht es um Rahmenbedingungen.

In der Arbeitswelt wird derzeit nichts mit so viel Emotionen diskutiert wie die Arbeitszeit. Zwölf Stunden arbeiten am Tag ist seit 1. September gesetzlich erlaubt. Zwölf Stunden am Tag im Job bedeuten für die einen die Legalisierung der längst gelebten Realität und mehr Flexibilität. Für andere, wie jene mit Betreuungspflichten, eine unüberbrückbare Hürde.