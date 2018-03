Arbeit, Zeit, Geld und Frau

Wie geht es Frauen in der Arbeitswelt? Die SN wollten es von Frauen unterschiedlichen Alters und in verschiedenen Berufen wissen.

Die in Blau und Gelb gefärbte Welt von Ikea ist ziemlich weiblich. 60 Prozent der rund 3000 Ikea-Beschäftigten in Österreich sind Frauen. Auch in der Führungsetage haben die Frauen mit 54 Prozent Anteil die Nase vorn. Dass man Teambesprechungen nicht nach 16 Uhr ansetze, darüber müsse man schon lang nicht mehr sprechen, "das ist so", sagt Human-Resources-Managerin Martina Zirngast. Wer familiären Verpflichtungen nachkommen müsse, egal ob Frau oder Mann, brauche kein schlechtes Gewissen zu haben.