Arbeiten für den Arbeitsmarkt ist seine Passion

Johannes Kopf ist seit 2006 Vorstand des AMS. Als solcher mischt er sich in politische Debatten ein, dafür wird er kritisiert, aber auch geschätzt.

Den Zuverdienst für Arbeitslose streichen oder einschränken, an den Schrauben des Pensionssystems drehen - der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, hat im Lauf seiner Karriere ein gutes Gespür dafür entwickelt, welche Botschaften medial gut ankommen, selbst wenn er das nicht beabsichtigt. Denn obwohl er schon so lange im Geschäft ist, kann sich der studierte Jurist immer noch wundern - etwa darüber, dass seine jüngsten Äußerungen zu Änderungen im Pensionssystem medial so viel Resonanz fanden. Dabei habe er nur eine ...