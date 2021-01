Arbeiten in der Coronazeit: Stress oder Langeweile

Fast eine Million Menschen in Österreich sind arbeitslos oder in Kurzarbeit. Auf der anderen Seite hat sich auf viele, die einen Job haben, der Druck erhöht. Zwei Betroffene erzählen, wie es ihnen gerade geht.

"Schleich di', du Trampel"

SN/birgitta schörghofer Sonja Spitaler (56) ist Betriebsrätin im Interspar in Salzburg-Lehen.

Die Arbeit nahe am Menschen habe ihr immer Freude bereitet, sagt Sonja Spitaler. "Und wir machen gerade viel Umsatz, das hält uns schon auch aufrecht." Doch die Belastungsgrenzen würden immer öfter erreicht. Nicht nur, was die Arbeit selbst betrifft, wenn Regale statt früher drei Mal am Tag jetzt alle zwei Stunden oder stündlich aufgefüllt werden ...