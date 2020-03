Arbeiten in der Krise: Wie sich die Kleinen durchschlagen

Viele selbstständige Einzelkämpfer in Österreich greifen in der Krise auf Erspartes zurück oder helfen sich mit innovativen Alternativen. Warum es trotzdem unumgänglich ist, ihnen zu helfen, und wo es am dringendsten ist.

Seit Freitagabend, 17 Uhr können rund 500.000 Einpersonen- (EPU) und Kleinstunternehmen sowie neue Selbstständige und freie Dienstnehmer um finanzielle Hilfe aus dem neuen Härtefallfonds ansuchen, wenn sie von den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie "signifikant" betroffen sind. Dass es zum Start technische Probleme und Serverüberlastungen geben wird, damit rechnet man in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), die die Schnellhilfe abwickelt. Denn ob IT-Experte, Masseur, Friseur, Nachhilfelehrer oder Künstler - es wird wohl jeder, der die Kriterien erfüllt, versuchen, die maximal 6000 Euro zu bekommen, die für drei Monate pro Person in Aussicht stehen.

Felicitas K., selbstständige Friseurin in Wien, hat kein Einkommen, seit Dienstleistungen mit Körperkontakt verboten sind. "Ich werde es auf alle Fälle probieren", sagt sie zum Härtefallfonds. Sie sei zwar "noch nicht so nervös", weil sie Erspartes habe, länger als zwei, drei Monate dürfe die Krise aber nicht dauern. 1000 Euro würden zumindest die monatlichen Fixkosten abdecken, darunter die Kreditrate für die Wohnung, in der sie ihr Arbeitszimmer eingerichtet hat.

Karl S., einer von 800 registrierten selbstständigen Fremdenführern in Wien, wird es auch versuchen. Er hat noch eine geringfügige Beschäftigung bei einem Hotel, für das er regelmäßig Stadtspaziergänge angeboten hat. Die meisten seiner Kollegen hätten nebenbei andere Beschäftigungen oder Einkünfte, erzählt er. Für einige sei das Ausbleiben der Touristen aber tatsächlich "existenzbedrohend". Ein 62-jähriger Kollege habe mittlerweile einen Pensionsantrag gestellt.

Die Mehrheit der selbstständigen Einzelkämpfer hat offenbar so vorgesorgt, dass ein kurzfristiger Ausfall zu verkraften ist. "Ich bin eine, die spart", sagt etwa Physiotherapeutin Julia S. Die zweifache Mutter kommt für zwei Monate über die Runden. Andere - von Yogalehrern über Therapeuten bis zu Gastronomen oder Blumenhändlern - bieten ihre Dienstleistungen nun online an oder suchen nach Alternativen.

"Es wäre auch tragisch, wenn Unternehmer das nicht täten", sagt Wilfried Drexler, Unternehmens- und Steuerberater im Burgenland und Obmann der Landesfachgruppe. Dennoch sei es unumgänglich, den Firmen eine Entschädigung für den völlig unverschuldeten Umsatzausfall zu bieten. Der Härtefallfonds sei wichtig, um etwa Friseuren, die derzeit gar keine Einnahmen oder Alternativen haben, sofort zu helfen. Entscheidend ist aus seiner Sicht aber der geplante 15-Mrd.-Euro-Notfallfonds für den erlittenen Geschäftsentgang, zu dessen Kriterien es erst in der kommenden Woche Details geben soll.

So sieht das auch Wolfgang Ziegler. Er führt in Salzburg-Aigen ein gleichnamiges Ton- und Technikstudio und ist spezialisiert auf High-End-Geräte und Home-Cinema-Anlagen - die auch schon einmal bis zu 40.000 Euro kosten. Zu ihm kommen nur Menschen mit gutem Geschmack, gutem Gehör - und Geld. Seit Beginn der Coronavirus-Krise ist er in Warteposition - obwohl er die teure Ware bereits vorfinanziert hat. Noch ist er optimistisch. "Die Miete ist übersichtlich, Mitarbeiter habe ich keine, es wird weitergehen."

Aus Sicht von Susanne Tiefenbacher, Salzburger Kultur- und Eventmanagerin, sind die 1000 Euro Soforthilfe angesichts des plötzlichen Ausfalls aller Konzerte und Veranstaltungen viel und auch nicht. "Es ist für mich nicht einmal die Miete, aber ich weiß, dass es im Kulturbereich sehr viele Künstler gibt, für die dieser Tausender enorm wichtig ist", sagt sie. Allerdings werde man sehen, "wie schnell die erste Milliarde leer geräumt ist".

Diese Befürchtung hält WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf für unbegründet, auch wenn eine Milchmädchenrechnung zeige, dass die Summe nicht reiche. Die Regierung habe zugesagt, dass alle Anspruchsberechtigten zum Zug kämen, sagt er und verspricht eine möglichst rasche Auszahlung der Förderungen. Auch am Wochenende seien Hunderte Mitarbeiter im Einsatz. Nach Abarbeitung werden die Beträge noch in der Nacht automatisiert überwiesen.

Die Kritik vonseiten der Neos an der Abwicklung durch die WKO hält Kopf für verfehlt. Die anderen Förderabwicklungsstellen wie Hoteliervereinigung und Austria Wirtschaftsservice seien, ebenso wie das Finanzamt, bereits an der Grenze ihrer Kapazitäten, sagt Kopf. Daher wolle auch die WKO bestmöglich unterstützen. "Das ist nicht die Zeit für Querschüsse und um die Welt zu erklären." Besser wäre, Projekte mit Ideen zu unterstützen. Die WKO selbst hat bereits die Grundumlagen für 2020 ausgesetzt, was den Unternehmen 200 Mill. Euro erspart. Weitere Umlagen werden im Zuge von Steuerstundungen aufgeschoben.

Der Härtefallfonds

Eine Milliarde Euro steht im Rahmen des 38-Mrd.-Euro-Hilfspakets für Soforthilfe für Klein- und Kleinstunternehmer zur Verfügung, die durch die Einschränkungen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie finanziell betroffen sind.

Bis zu 1000 Euro "Soforthilfe" werden in der ersten Phase ausbezahlt. Anträge können seit Freitag, 17 Uhr (und bis 31. Dezember 2020) unter wko.at/haertefall-fonds gestellt werden. In der zweiten Phase kann der Betrag auf bis zu 6000 Euro binnen drei Monaten steigen. Details dazu sind in Ausarbeitung.



Anspruchsberechtigt sind die rund 320.000 Einpersonenunternehmen - darunter rund 60.000 24-Stunden-Betreuer/-innen -, Kleinstunternehmer mit bis zu neun Mitarbeitern, neue Selbstständige und freie Dienstnehmer.



Wer mehr als 60.000 Euro im Jahr (80 Prozent der sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage) verdient, hat keinen Anspruch, ebenso wenig wie jemand mit weniger als 5500 Euro im Jahr. Auch Nebeneinkünfte über der Geringfügigkeitsgrenze (460 Euro im Monat), etwa aus der Vermietung einer Wohnung, sind ein Ausschließungsgrund.

Gegenstand der Förderung ist "der teilweise Ersatz von entgangenen Einkünften aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und aus Gewerbebetrieben, die durch die Auswirkungen der Covid-19-Krise wirtschaftlich signifikant betroffen sind". Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden. Ein Wechsel in den mit 15 Mrd. Euro dotierten Nothilfefonds ist möglich. Die Härtefallfonds-Hilfe wird dort angerechnet.