Arbeiterkammer geht in die Beratungsoffensive

Den Regierungsauftrag nach mehr Effizienz beantwortet die AK mit zusätzlichen Leistungen.

Die Arbeiterkammern bieten ihren Mitgliedern in den nächsten fünf Jahren neben einer Digitalisierungsoffensive zusätzliche Leistungen im Bereich Pflege, Bildung und Gesundheit an und stellen dafür österreichweit 150 Mill. Euro bereit.

Mit dem Zukunftsprogramm für die Jahre 2019-2023 folgt die AK einem Auftrag der Regierung. Die hatte in ihrem Arbeitsprogramm mehr Effizienz von den gesetzlichen Interessenvertretungen eingefordert und widrigenfalls nicht näher umschriebene gesetzliche Maßnahmen in Aussicht gestellt. Man habe der Regierung das Programm zeitgerecht zur Jahresmitte übermittelt, "bis dato gab es aber keine Reaktion darauf", sagte AK-Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag. Es gebe zwar Kontakte mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein sowie Regierungskoordinator Gernot Blümel, jedoch keine konkreten Aussagen zum Inhalt des Programms. Daher gehe man davon aus, dass das Paket auf Zustimmung stoße, und starte Anfang 2019 mit der Umsetzung, sagte AK-Direktor Christoph Klein.