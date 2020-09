Arbeiterkammer und Gewerkschaft laden zu Arbeitsmarkt-Gipfel

Aufgrund der in der Coronakrise immens angestiegenen Arbeitslosigkeit wollen Arbeiterkammern (AK) und Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) "das Thema auf die politische Agenda bringen". Dazu laden sie am 15. September zu einem Spitzengespräch mit politisch verantwortlichen Ministerinnen und Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer, teilten sie am Sonntag der APA mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER AK-Präsidentin Anderl sieht die Arbeitsmarktkrise nicht überwunden