Arbeitgeber kritisieren Metaller-Gewerkschaften scharf

Die Arbeitgeberseite in den Metaller-Lohnverhandlungen für die Metalltechnische Industrie wirft den Gewerkschaften vor, sie würden Betriebsversammlungen auch in Unternehmen abhalten, die gar nicht Teil dieser KV-Sparte seien. Damit würden sie Betriebe und Beschäftigte in Branchen "in Geiselhaft nehmen", deren KV in ganz anderen Runden verhandelt werde, etwa der Fahrzeug- oder Stahlindustrie.

SN/APA/HANS PUNZ Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill