Arbeitskräftemangel: Wer wird bald länger und mehr arbeiten?

Weil Österreich massiv altert, sinkt die Zahl der Erwerbsfähigen schon bis 2035 um 260.000 Personen. Was nötig ist, um die quälende Not an Arbeitskräften nicht weiter zu verschärfen.

SN/kzenon - stock.adobe.com Laut Experten werden viele von uns länger und mehr Stunden pro Woche arbeiten müssen – sonst verliert Österreich an Produktivität.