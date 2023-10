Arbeitslosenzahlen für September werden veröffentlicht

Das Arbeitsministerium und das Arbeitsmarktservice (AMS) veröffentlichen am Montag (09:00 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für September. Erwartet wird ein erneuter Anstieg bei der Zahl der Menschen ohne Job sowie AMS-Schulungsteilnehmern. Im August 2023 lag die Zahl der Arbeitslosen oder in Schulung gemeldeten Personen bei 320.759, ein Plus von 11.328 Personen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Als leicht rückläufig erwies sich im August hingegen die Zahl der offenen Stellen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Arbeitslosigkeit dürfte im September gestiegen sein

Aufgrund der schwächelnden Konjunktur zeigt sich bereits seit April ein Abwärtstrend am österreichischen Arbeitsmarkt. Parallel dazu klagen diverse Branchen über den anhaltenden Arbeits- und Fachkräftemangel.