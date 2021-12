Arbeitslosigkeit: Hoffen auf einen kurzen Lockdown

Unternehmen warten offenbar noch mit Kündigungen und Kurzarbeit. Je länger die Betriebssperren dauern, desto größer werden aber die Folgen für den Arbeitsmarkt.

Seit zehn Tagen sind Betriebe im Handel, bei Dienstleistern sowie in Gastronomie und Hotellerie wieder coronabedingt geschlossen. Auf dem Arbeitsmarkt ist das spürbar, wie die aktuellen Zahlen zeigen, aber weniger dramatisch als im Lockdown vor einem Jahr. Im November waren 363.494 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos registriert oder in AMS-Schulungen. Das war ein Fünftel weniger als Ende November 2020 und um 2400 Personen weniger als Ende November 2019. Der Abstand zum Vorkrisenniveau schmilzt aber sichtbar: Am Tag vor dem ...