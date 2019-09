Arbeitslosigkeit im August um 4,1 Prozent gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer ist im August um vier Prozent gesunken. AMS-Vorstand Johannes Kopf erwartet aber angesichts des schwachen Rückgangs der Arbeitslosigkeit in der Industrie und nur mehr leicht steigenden offenen Stellen in den kommenden Monaten mehr Arbeitslose in einzelnen Bundesländern und im nächsten Jahr dann in Gesamtösterreich.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Konjunktur schwächt sich ab, die Arbeitslosenzahlen sinken dennoch