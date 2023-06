Arbeitslosigkeit im Mai um knapp drei Prozent gestiegen

Ende Mai gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent mehr Personen ohne Job. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Vergleich zum April leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.

Die Arbeitslosenquote beträgt Ende Mai 5,9 Prozent, im Jahr 2022 lag diese im Vergleichsmonat bei 5,7 Prozent. Aktuell sind 320.602 Personen in Österreich ohne Job. Davon befinden sich 248.000 in der Arbeitslosigkeit, 72.000 in vom AMS vermittelten Schulungen.

Bei den Inländerinnen und Inländern ist ein Rückgang bei der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit unter Ausländern ist laut Kocher gestiegen, was auf die hohe Anzahl der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer zurückzuführen sei. Kocher ermutigt geflüchtete Menschen aus der Ukraine, sich beim AMS zu melden.

"Die schwache Wirtschaftsentwicklung, die hohe Inflation und ein verstärkter Zugang von arbeitssuchenden Konventionsflüchtlingen oder subsidiär Schutzberechtigten erklären den restlichen Anstieg", nennt Kocher die Gründe.

Das Wachstum ist laut Kocher natürlich verhalten, die hohe Inflation hemmt die wirtschaftliche Stimmung. Es deute aber einiges daraufhin, dass sich die Lage im zweiten Halbjahr verbessert. Die Wachstumserwartungen liegen für dieses Jahr bei einem halben Prozent.

Bei den Lehrlingszahlen ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus zu vermerken. Demnach gab es 3,7 Prozent mehr Lehrlingsanfänger. Bei den bereits in Unternehmen tätigen Lehrlingen liegt das Plus bei 1,7 Prozent.

Der Schwerpunkt der PK lag auf der IT-Branche. Vor allem bei Berufen im Bereich Digitalisierung gibt es viele offene Stellen. Hier bestünden viele Jobmöglichkeiten. Derzeit gibt es 3.817 gemeldete offene Stellen bei den IT-Berufen. "Wir sehen sehr gut, dass die Knappheit in diesem Bereich besonders hoch ist", sagt Kocher. Darunter fallen die Berufe Softwareentwickler, IT-Support-Mitarbeitende, IT-Manager und IT-Consultants, Informatikerinnen und Informatiker sowie EDV-Administratorinnen und Administratoren.

Kocher führt die Knappheit unter den IT-Berufen auf fehlende Qualifizierungen zurück.