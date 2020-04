Um mehr als 100 Prozent hat die Coronavirus-Pandemie die Arbeitslosigkeit in Salzburg steigen lassen. Dazu gibt es Tausende Anträge auf Kurzarbeit. Wie schaffen das die Mitarbeiter beim AMS?

Jacqueline Beyer ist eine zierliche Frau. Die AMS-Chefin in Salzburg gilt als quirlig und engagiert. Auch als Salzburg noch zu den Spitzenreitern bei den niedrigsten Arbeitslosenzahlen in Österreich zählte, wurde sie nicht müde, an möglichen Stellschrauben zu drehen. Sie erinnerte ...