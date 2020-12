Arbeitslosigkeit stieg im November um 25 Prozent - So viele Saisonarbeitslose wie nie

Gesperrte Hotels und Skihütten lassen die Arbeitslosigkeit in Tourismusregionen steigen. Der Trend setzt sich fort.

Der zweite Lockdown in Österreich hat im November seine Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Die Arbeitslosigkeit ist um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, in den Bundesländern mit viel Tourismus wie Salzburg, Tirol oder Vorarlberg sogar um 30 bis 45 Prozent. Insgesamt waren im November 457.197 Menschen ohne Job, 66.000 davon in Schulungen. Die nationale Arbeitslosenquote betrug 9,5 Prozent verglichen mit 7,4 Prozent ein Jahr zuvor.

Arbeitsministerin Christine Aschbacher gab sich am Dienstag dennoch positiv überrascht: "Der zweite Lockdown hat deutlich weniger Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt als der erste", sagte sie - ein Beweis, dass es der Regierung gelungen ist, mit Coronakurzarbeit gegenzusteuern und Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern.

Dass die Entwicklung nach den Zwangssperren von Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungen und Handel nicht ganz so dramatisch war wie im Frühjahr, dürfte vor allem am Umsatzersatz liegen und dem Kündigungsverbot, das die Regierung daran geknüpft hat. "Man muss offen sagen, die Arbeitslosigkeit hätte noch deutlich stärker steigen müssen. Ohne diese Beihilfen wäre es wohl eher so wie im ersten Lockdown gewesen", sagte der Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, im ORF-"Mittagsjourna"l. "Tragisch genug, wie die Zahlen sind, aber erfreulich, dass die Gegensteuerung wirklich funktionieren dürfte."

Nicht nur Kopf geht davon aus, dass die Zahlen in den nächsten Wochen weiter Richtung eine halbe Million Arbeitslose steigen werden. "Ich fürchte, die Arbeitslosigkeit wird im Dezember noch mal hochschnellen", sagt Jacqueline Beyer, Chefin des AMS Salzburg. Aktuell sind im Bundesland Salzburg 20.845 Personen als arbeitslos vorgemerkt, um 40 Prozent mehr als im November 2019. 2103 Personen sind in Schulungen, ein lockdownbedingtes Minus von elf Prozent.

Mehr als ein Drittel der Arbeitslosen kommt in Salzburg aus Hotellerie oder Gastronomie. Unter normalen Umständen wäre das nicht außergewöhnlich, weil der November stets der Monat mit den meisten Saisonarbeitslosen sei, betont Beyer. 7860 arbeitslose Kellner, Stubenmädchen & Co. habe es im November aber noch nie gegeben. Erst wenn klar sei, wann der Winterbetrieb in den Bergen wieder anlaufe, werde sich die Lage bessern. Es gebe ganz viele Personen mit Einstellungszusagen, die sich durch den längeren Lockdown für Hotels zerschlagen, sagt die AMS-Chefin.

Derzeit haben ihre Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, die pünktliche Auszahlung der Arbeitslosen- und Kurzarbeitsgelder sicherzustellen und Kurzarbeitsanträge abzuarbeiten. Ab Jänner soll laut Beyer die Corona-Joboffensive greifen mit dem Ziel, neuen Arbeitslosen umgehend eine Stelle oder Orientierungsberatung zu bieten. Vor allem sollen - wie vor der Krise - die vielen Arbeitslosen mit Pflichtschulabschluss motiviert werden, eine Erwachsenenlehre zu absolvieren.

Dramatisch gestiegen ist in Salzburg, aber auch in ganz Österreich, die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die sich angesichts der angespannten Wirtschaftslage noch schwerer tun, Arbeit zu finden. Das gilt allerdings generell: Die durchschnittliche Vormerkdauer beim AMS ist auf 237 Tage gestiegen und damit um 36 Prozent höher als vor einem Jahr. Mit zusätzlichen Förderungen, wie etwa einem Neustartbonus auch für neue Teilzeitstellen, will Ministerin Aschbacher eine schnellere Wiedereinstellung von Arbeitssuchenden anstoßen.

Stärker betroffen vom Jobverlust waren im November neuerlich Nicht-Österreicher. Laut AMS-Angaben stieg die Zahl der arbeitslosen Ausländer um 30 Prozent, verglichen mit einem Anstieg um 22 Prozent bei den Inländern.

Der große Rettungsanker und zugleich die große Unbekannte auf dem Arbeitsmarkt ist die Kurzarbeit. Aktuell sind über 276.000 Personen in Kurzarbeit, um 57.000 mehr als vorige Woche. Zum Vergleich: Im Mai waren zum ersten Höhepunkt der Krise 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Laut Kopf ist auch jetzt "noch einiges in der Pipeline", etliche Anträge wurden zur Überarbeitung an die Betriebe zurückgeschickt. Behördlich geschlossene Betriebe können zudem bereits gekündigte Mitarbeiter bis zum Ende des Lockdown zurückholen und zur Kurzarbeit - mit Null Stunden und bis zu 90 Prozent des Gehalts - anmelden. Bisher hat die Regierung rund 5,2 Mrd. Euro für die Gehaltstützungen ausbezahlt und 8,7 Mrd. Euro bewilligt - budgetiert sind zwölf Mrd. Euro. Die Corona-Kurzarbeit ist bis Ende März 2021 befristet. Im Februar beraten Regierung und Sozialpartner über eine mögliche Verlängerung.

Länder wie Deutschland, die nicht vom Tourismus abhängen, spüren die Coronabeschränkungen weniger stark. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit im November trotz Lockdown Light gegenüber Oktober gesunken. 2,69 Millionen Menschen waren arbeitslos, 519.000 mehr als November des Vorjahres.