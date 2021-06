Arbeitsmarkt der Zukunft - Junge wollen flexibel arbeiten

Eine Studie bei unter 30-Jährigen zeigt überraschend hohe Leistungsbereitschaft. 80 Prozent wollen die in sie gesetzten Erwartungen übertreffen und lebenslang lernen.

Ermutigende Signale kommen vom österreichischen Arbeitsmarkt. Im Mai ist die Zahl der unselbstständig Erwerbstätigen auf 3.736.326 Personen gestiegen, das sind um 0,6 Prozent (plus 20.842) mehr als vor der Pandemie im Mai 2019, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) mit. Im Vergleich zum Mai 2020 beträgt das Plus sogar 4,8 Prozent, allerdings spiegeln sich in dieser Gegenüberstellung die Sondereffekte des ersten Corona-Lockdowns.

Insgesamt bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt laut Wifo aber angespannt. Die Entwicklung verlaufe je nach Branche sehr ...