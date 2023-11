Arbeitsminister Kocher zu den KV-Verhandlungen: "Der Spielraum ist heuer kleiner"

Herr Minister, wer hat im Lohnstreit die besseren Argumente? Martin Kocher: Ich mische mich nicht in die Lohnverhandlungen zwischen den Sozialpartnern ein, aber es ist ganz klar, dass es zwischen den beiden leitenden Argumenten einen Ausgleich geben muss. Auf der einen Seite geht es bei Lohnverhandlungen immer um die Frage, wie die Kaufkraft beeinflusst wird, auf der anderen geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und die Frage, wie sich die Löhne in anderen Ländern entwickeln.

Warum kann man sich so schwer einigen? Es ist heuer sicher schwierig, weil wir Betriebe haben, die in der derzeitigen konjunkturellen Situation nicht ganz so leicht Umsätze und Gewinne machen können; damit ist der Spielraum etwas geringer als unter anderen Bedingungen zu anderen Zeiten.

Die Inflation zu drücken gelingt in Österreich weniger gut als in Europa. Warum? Das stimmt nicht ganz. Die Inflation ist aktuell halb so hoch wie zu Jahresbeginn mit 11,2 Prozent. Mit 5,4 Prozent ist sie derzeit immer noch zu hoch, was aber daran liegt, dass einerseits in Österreich die Kaufkraft besser erhalten wurde als in anderen Ländern. Das hat zu einem gewissen Zeitpunkt zu steigenden Preisen geführt. Der zweite Effekt war, dass die Nachfrage in gewissen Bereichen sehr, sehr hoch war, etwa im Tourismus. Die Nachfrage wird hier auch aus dem Ausland bedient und nicht nur dem Inland. Wir nähern uns jetzt aber dem EU-Schnitt an und haben die Inflationsrate halbiert.