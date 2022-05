Arbeitsminister Kocher: Wirtschaft ist gegen Covid "immunisiert"

Arbeitsminister Kocher sieht trotz niedriger Arbeitslosenzahlen und vieler freier Stellen eine "Eintrübung" auf Österreich zukommen. Insgesamt habe "die Wirtschaft mit der Pandemie leben gelernt".

Coronapandemie, Krieg in der Ukraine, Inflation, Teuerung. Eine Krise jagt zwar die andere, den Arbeitsmarktdaten sieht man das aber nicht an. Im Gegenteil: Es gibt in Österreich derzeit mehr als 120.000 offene Stellen. Das ist Rekord. Und es gab zuletzt mit 335.000 Arbeitslosen (davon zirka 74.000 auf Schulung) so wenig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Arbeitsminister Martin Kocher ist im SN-Gespräch (www.SN.at/video) zuversichtlich: "Viele Wirtschaftsbereiche haben sich gegen die Pandemie quasi immunisiert." So sei der Tourismus gut aus dem ...