Arbeitsminister Martin Kocher: "Arbeit für alle bleibt das große Ziel"

Arbeitsminister Martin Kocher sieht eine Chance, 2023 das Arbeitslosenniveau von 2019 zu erreichen.

Am 11. Jänner wechselte Martin Kocher vom Institut für Höhere Studien als Arbeitsminister in die Regierung. Als größte Herausforderung nennt er, möglichst viele Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu holen und Personen mit niedriger Qualifikation in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Über höhere Nettoersatzraten könne man im Rahmen eines Gesamtmodells reden, von einer generellen Arbeitszeitverkürzung, wie sie Arbeiterkammer und ÖGB fordern, hält Kocher wenig.

Am Vorabend des 1. Mai sind in Österreich mehr als 430.000 Menschen arbeitslos oder in Schulung, ...