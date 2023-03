Arbeitsminister Martin Kocher: "Viele Junge wissen nicht, was Teilzeit für die Pension bedeutet"

Um die Inflation zu dämpfen, müsse an allen Preisschrauben gedreht werden, sagt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Und er schildert, warum das österreichische Pensionssystem Zukunft hat.

Zu viele Menschen in Teilzeit seien ein Problem fürs Sozialsystem, sagt Kocher, die Altersteilzeit sei keines.

Wie man die hohe Inflation in den Griff bekommt, treibt alle um, auch die Politik. Wifo- Chef Felbermayr sagt, wenn man ständig alle Preise mit dem Verbraucherpreisindex (VPI) anpasst, sinkt die Inflation nie. Hat er damit recht? Martin Kocher: Am Anfang war die Inflation von exogenen Faktoren getrieben. Aber je stärker sie in allen Sektoren ankommt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, im ...