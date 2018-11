Arbeitszeit: SPÖ will Gesetz neu verhandeln nicht reparieren

Nachdem die ÖVP-FPÖ-Koalition in Folge von problematischen Aufreger-Fällen über Nachschärfungen der neuen Arbeitszeitregeln nachdenkt, sieht sich die SPÖ in ihrer Kritik an der Novelle des Arbeitszeitgesetzes bestätigt. "Nicht reparieren - zurück an den Start", forderte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Samstag im Gespräch mit der APA.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch