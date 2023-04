Arbeitszeit: Wie viele Stunden sind genug?

30 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich: Das will die Arbeiterkammer. Was wären die Folgen?

Geht es um den Arbeitsalltag der Österreicherinnen und Österreicher, so zeichnet Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl ein düsteres Bild. "Frauen schildern uns, dass ihr Arbeitstag psychisch so anstrengend ist, dass sie am Abend kaputt sind und ins Bett fallen. Am Samstag müssen sie einkaufen und am Sonntag putzen, weil unter der Woche keine Zeit dafür bleibt." Der Druck im Job steige - quer durch alle Branchen. Es sei höchst an der Zeit, über eine Arbeitszeitverkürzung zu reden, fordert Anderl. Die letzte Arbeitszeitverkürzung ...